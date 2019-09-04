Рост произошел благодаря новым технологиям на базе машинного обучения.

Рост произошел благодаря новым технологиям на базе машинного обучения.Социальная сеть Одноклассники за последний год более чем в полтора раза увеличила вовлеченность аудитории ленты новостей: количество ежедневных отметок "Класс!" и других эмоций выросло на 64%. При этом в первый учебный день 2 сентября был поставлен рекорд по суммарному числу "классов" в соцсети.Рост вовлеченности произошел благодаря технологии распознавания лиц и новым алгоритмам умной ленты на базе машинного обучения, которые оценивают вирусный потенциал контента и учитывают персональные предпочтения пользователей.С помощью новых технологий контент в Одноклассниках распространяется быстрее и собирает больше обратной связи за короткий период времени.Теперь после нажатия пользователем кнопки "Класс!" алгоритмы ленты новостей ОК понимают, кому это будет интересно – на основе социальных связей пользователя. Например, родственники пользователя чаще видят его «классы» на семейные фотографии, а коллеги – его отметки на публикации про работу. Это усиливает вирусное распространение контента в рамках одной социальной группы.Кроме того, умная лента учитывает интерес друзей пользователя к тому контенту, который он отмечает кнопкой "Класс!" или другими эмоциями. Друзья, которые не реагируют на отмеченный пользователем контент, будут реже видеть его в своей ленте.Еще одна причина роста вовлеченности – отметки на фотографиях с помощью технологии распознавания лиц.В пиковые моменты сервис ОК распознает и предлагает отметить до 2000 пользователей в секунду: фотографию в своей ленте могут сразу увидеть не только друзья автора фото, но и друзья отмеченного на снимке человека.Для того чтобы в ленту новостей пользователя попадали только отметки интересных ему людей, алгоритмы машинного обучения оценивают связи между двумя людьми и прогнозируют вероятность отметки "Класс!" или другой эмоции на фотографию.Благодаря новым технологиям ленты новостей в день начала учебного года 2 сентября, когда в ОК традиционно загружается много фотографий, социальная сеть зафиксировала рекорд по числу одновременных "классов" – 5 тысяч отметок в секунду. Их количество превысило даже показатели Нового года на 20%. Суммарное число «классов» в ленте новостей в этот день также оказалось рекордным для соцсети – 218 миллионов за день.