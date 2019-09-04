Президент Белоруссии Александр Лукашенко славится пристрастием к раритетным автомобилям. Также у главы белорусского государства был замечен дорогостоящий Maybach. Теперь он объяснил, откуда у него появился автомобиль марки Tesla.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко славится пристрастием к раритетным автомобилям. Также у главы белорусского государства был замечен дорогостоящий Maybach. Теперь он объяснил, откуда у него появился автомобиль марки Tesla.2 сентября Александра Лукашенко пригласили на открытие новой столичной школы. В своей беседе с учащимися белорусский лидер рассказал, что сам не раз хотел добраться на работу на велосипеде, поскольку это было бы хорошо для экологии, сообщает телеканал СТВ.По словам Лукашенко, его тянет сесть на электровелосипед или мотоцикл, но все испортил президент Украины Владимир Зеленский, поскольку именно он закрепил за собой право ездить на двухколесном транспорте.Глава белорусского государства рассказал, что отказался от данной идеи, поскольку некоторые могли бы сразу провести параллель: "Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде поедет, и он поехал". Президент Белоруссии отметил: "Поэтому я от этого отказался, но это великое дело".Александр Лукашенко рассказал, что у него есть электрическая машина Tesla, которую он иногда тестирует. "Маск подарил", — отметил белорусский лидер. По его словам, американский предприниматель увидел его на мотоцикле, потому принял решение подарить электромобиль.Лукашенко также отметил, что предпочитает мотоцикл, который производит минский завод: "Конечно, он не летит 180, как Tesla, но очень приятно".Ранее сообщалось, что Белоруссия вынуждена наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.