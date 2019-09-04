Представители ковровского завода имени Дегтярёва развеяли слухи и домыслы насчёт своих корпоративных интересов и некачественного выполнения условий концессионных договоров.

Представители ковровского завода имени Дегтярёва развеяли слухи и домыслы насчёт своих корпоративных интересов и некачественного выполнения условий концессионных договоров.Эти обвинения дегтярёвцам публично предъявила ковровская мэрия.В чём суть?Напомним, история началась с того, что мэр Коврова Анатолий Зотов и председатель горсовета Ирина Зотова на своей «прощальной» пресс-конференции раскритиковали руководство завода «за поднятие тарифов и не самое разумное хозяйствование», а также обвинили в том, что свои корпоративные интересы завод ставит выше городских нужд.Речь, конечно же, идёт о концессионном соглашении по МУП «Водоканал», которое ЗиД заключил с городской властью в 2016 году. Тогда завод фактически взвалил на себя все заботы и обязательства предприятия – «Водоканал» находился на грани банкротства. К слову, завод сначала отказывался от такого «лакомого» кусочка. Только личное вмешательство тогдашнего губернатора Светланы Орловой подтолкнуло руководство завода пойти на этот шаг и все-таки заключить концессионное соглашение. Однако Анатолий Зотов запомнил этот момент несколько иначе:«Хотел бы сказать, что в 2016 году завод Дегтярёва выступил в инициативном порядке, попросил заключить с ними концессию, - заявил он на пресс-конференции. - Инициативность означает, что эта инициатива исходит от завода. Я, конечно, не понял там реплику «бремя концессии» - если инициативная концессия, какое бремя может быть?»Тем не менее, документы говорят о другом. «Водоканал» находился в бесперспективном состоянии, часть имущества была арестована за долги, рабочим не платили зарплату. Что же сделали дегтярёвцы в этой ситуации?«Мы умеем только работать»Во-первых, завод выплатил задолженность по зарплате – это больше 3 миллионов рублей. Во-вторых, разобрался с арестованной техникой, чтобы предприятие могло работать без сбоев. В-третьих, начал проводить реконструкцию и контролировать качество воды. И наконец, стал исправно выплачивать долги «Водоканала». Всего на заводе «висит» 166 миллионов рублей задолженности. Эти деньги нужно выплачивать в течение 10 лет, но уже к этому году дегтярёвцы отдали больше 100 миллионов.Сейчас завод фактически не получает от «Водоканала» никакой прибыли, а вырученные средства тратит на погашение долгов и текущие расходы. Скажем прямо – ни о каких корпоративных интересах тут речь не идёт. Однако председатель горсовета Ирина Зотова считает, что перед выборами 8 сентября дегтярёвцы перетягивают одеяло на себя.«Безусловно, ЗиД — это локомотив нашего города, ответственный, мощный социальный партнер, - заявила Зотова. - Но в этой локомотивной упряжке у нас идут ещё и другие предприятия. Задача власти — слышать всех и каждого. Корпоративные интересы ставить выше интересов города, работая в депутатском корпусе, нельзя».Конечно, все эти заявления тандема Зотовых не имеют никакого отношения к реальности. Поэтому представители завода на голословные обвинения могут отвечать только фактами и цифрами. И на своей пресс-конференции дегтярёвцы не стали оправдываться или кричать о несправедливости, а просто честно поделились информацией.«Основа предприятия - это люди, - считает заместитель главного инженера ЗиД Михаил Шикин. - Работники «Водоканала», безусловно, не виноваты в альтернативной одарённости их бывшего руководства. А мы, принимая их на работу, не делили на своих и чужих – всех своих сотрудников мы любим и уважаем. Поэтому обеспечили им достойную зарплату на уровне заводских ставок. Мы умеем только хорошо работать и не лезем в политику».Важен внутренний комфортОдна из претензий, предъявленных заводу, касается повышения тарифов. Мэр Зотов в своих заявлениях высказывал недовольство по поводу роста цен на воду. При этом он как-то упускал из виду 2 момента.Во-первых, тарифы в Коврове далеко не самые высокие по области. Во-вторых, политика низких цен привела предприятие на грань банкротства. Отмечая несомненные улучшения и бесперебойную работу, Зотов недоволен тем, что за выполнение работ на предприятии платят ковровчане.Представители завода разумно объясняют, что оптимизируют рабочие процессы таким образом, чтобы и добиваться результатов, и не слишком напрягать кошельки жителей.«Первый рост тарифа согласовывался с депутатским корпусом, - делится Михаил Шикин. - Это минимум средств, который позволяет безубыточно работать. Дальнейший рост укладывается в общегосударственные нормативы и никакого одноразового поднятия цены на 40%, как это недавно озвучивалось в СМИ, департамент цен и тарифов, безусловно, не допустит. Это противоречит действующему законодательству».По большому счету, все обвинения оказываются несостоятельными и выглядят как попытка мэрии усидеть на 2-х стульях – и предприятие силами завода реанимировать, и выступить против любого повышения цен. Такое поведение часто называют популизмом. Впрочем, дегтярёвцы не собираются отказываться от обязательств и продолжат работать в полную силу. И конечно, заботиться о своих сотрудниках, многие из которых после несправедливых обвинений чувствуют себя оплёванными.«У нас 11 тысяч работников, 80 тысяч жителей Коврова так или иначе имеют отношение к заводу, - поясняет замгендиректора ЗиД Лев Смирнов. – Мы должны думать о людях: с каким настроением они идут на работу, как живут, какие у них проблемы. Нам важно, чтобы у нас был не только порядок, но и внутренний комфорт».Обещали жителямНаверное, именно так должно действовать руководство социально-ответственного предприятия – в первую очередь думать не о политических амбициях, а заботиться о сотрудниках.«Завод имени Дегтярева так устроен, если мы что-то обещали — мы делаем, — резюмирует Михаил Шикин. — А мы обещали разобраться с проблемой по большому счёту не главе и даже не губернатору. Мы обещали жителям. Поэтому единственный наш интерес — чтобы жители жили спокойно, сыто, имели нормальную зарплату, имели возможность работать честно и спокойно отдыхать».