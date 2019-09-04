Игроки и тренеры московского хоккейного клуба Спартак после утренней тренировки в Ярославле возложили цветы к памятнику погибшей в авиакатастрофе команде Локомотив.

Игроки и тренеры московского хоккейного клуба "Спартак" после утренней тренировки в Ярославле возложили цветы к памятнику погибшей в авиакатастрофе команде "Локомотив"."В наших сердцах все ребята по-прежнему живы", – сообщает пресс-служба "красно-белых" в социальных сетях.Сегодня после окончания утренней тренировки хоккеисты и тренеры «Спартака» возложили цветы к памятнику погибшей команде «Локомотив». В наших сердцах все ребята по-прежнему живы! pic.twitter.com/55SXqAHXct— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 4, 2019Трагедия произошла 7 сентября 2011 года. Самолет разбился после взлета из аэропорта Туношна (Ярославль). В авиакатастрофе погибли 44 человека – весь состав хоккейной команды "Локомотив" и семеро членов экипажа. Выжить удалось только бортинженеру Александру Сизову.Напомним, в среду, 4 августа, "Локомотив" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду домашней арены сыграет со "Спартаком". Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.