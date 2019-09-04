Интернет пестрит шокирующими заголовками Умерла Цымбалюк, Скоропостижная смерть Цымбалюк. Более одного миллиона просмотров новости о кончине безвестной прежде работницы по охране труда из МХТ им. Чехова! Просто люди решили, что не стало киевской пианистки Виталины Цымбалюк, которая Романовская...

Интернет пестрит шокирующими заголовками "Умерла Цымбалюк", "Скоропостижная смерть Цымбалюк". Более одного миллиона просмотров новости о кончине безвестной прежде работницы по охране труда из МХТ им. Чехова! Просто люди решили, что не стало киевской пианистки Виталины Цымбалюк, которая Романовская...Для певца Прохора Шаляпина известие о смерти Цымбалюк стало шоком – это мягко сказано. "Я открываю Интернет и первое, что вижу – сообщение о смерти Цымбалюк, – рассказал певец. – Мне стало плохо с сердцем, в глазах потемнело и тело начала бить дрожь"."Я не понимал, что случилось, потому что накануне виделся с Виталиной и все было хорошо, – продолжает Прохор. – А дальше начался ад. Телефон разрывался от звонков и сообщений – все пытались узнать, что с Виталиной. В какой-то момент понял: еще секунду, и меня хватит удар. Я даже вызвал скорую, потому что состояние было критическим"."Пытался дозвониться Виталине – она была вне зоны доступа, я писал ей сообщения – она их даже не читала, потому находилась не в сети, – вздыхает артист. – Когда, наконец, она сама мне позвонила и спросила, что стряслось, я просто расплакался от напряжения"."Это позже я узнал, что умерла частичная однофамилица моей любимой – Ирина Григорьевна Цымбалюк, которая работала главным специалистом по технике безопасности и охране труда в МХТ имени Чехова. Но понервничал я изрядно, да и седых волос мне добавилось".