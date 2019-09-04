Телеведущий пожаловался
своим подписчикам в Instagram, что из-за смены
графика чувствует постоянный дискомфорт. Дмитрий Шепелев
заявил, что из-за усталости стал раздражительным.
Телеведущий пожаловался
своим подписчикам в Instagram, что из-за смены
графика чувствует постоянный дискомфорт. Дмитрий Шепелев
заявил, что из-за усталости стал раздражительным.
День знаменитости теперь
начинается в 6.30 утра. До вечера ведущий успевает переделать множество дел. По
словам звезды, утро начинается совсем неплохо, и Дмитрий Шепелев чувствует себя
героем. Однако к полудню у него появляется ощущение, что прошла уже половина
дня.
"Из героя я превращаюсь
в обычного гражданина. А вот после 16 в планктон – начинаю мучительно ждать
вечера, потому что чуть-по-чуть клонит в сон. К 21 ощущение, что день ну очень,
очень длинный. 23:00. Отключаюсь за 1-2 секунды" (здесь и далее орфография и
пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – поделился Дмитрий Шепелев в своем
микроблоге. При этом он привел слова из одной статьи, согласно которой люди,
которые более активны вечером, не могут переключиться на ранние подъемы.
По словам ,
держаться подобного распорядка дня ему помогает крепкий кофе и зеленый чай.
Однако даже это неспособно помочь ему справиться с вождением автомобиля. "Главный минус для меня – садиться за руль. Заметил, что рано
утром я невменяемый водитель: то резкий, то слишком медленный, раздражительный…",
– откровенно признался телеведущий.
В заключении своего
поста поинтересовался у фолловеров, сколько часов в сутки спят
они. Также он риторически спросил, надолго ли его хватит для жизни в таком темпе.