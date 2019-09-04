Телеведущий пожаловался своим подписчикам в Instagram, что из-за смены графика чувствует постоянный дискомфорт. Дмитрий Шепелев заявил, что из-за усталости стал раздражительным.

Телеведущий пожаловалсясвоим подписчикам в Instagram, что из-за сменыграфика чувствует постоянный дискомфорт. Дмитрий Шепелевзаявил, что из-за усталости стал раздражительным.День знаменитости теперьначинается в 6.30 утра. До вечера ведущий успевает переделать множество дел. Пословам звезды, утро начинается совсем неплохо, и Дмитрий Шепелев чувствует себягероем. Однако к полудню у него появляется ощущение, что прошла уже половинадня."Из героя я превращаюсьв обычного гражданина. А вот после 16 в планктон – начинаю мучительно ждатьвечера, потому что чуть-по-чуть клонит в сон. К 21 ощущение, что день ну очень,очень длинный. 23:00. Отключаюсь за 1-2 секунды" (здесь и далее орфография ипунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – поделился Дмитрий Шепелев в своеммикроблоге. При этом он привел слова из одной статьи, согласно которой люди,которые более активны вечером, не могут переключиться на ранние подъемы.По словам ,держаться подобного распорядка дня ему помогает крепкий кофе и зеленый чай.Однако даже это неспособно помочь ему справиться с вождением автомобиля. "Главный минус для меня – садиться за руль. Заметил, что раноутром я невменяемый водитель: то резкий, то слишком медленный, раздражительный…",– откровенно признался телеведущий.В заключении своегопоста поинтересовался у фолловеров, сколько часов в сутки спятони. Также он риторически спросил, надолго ли его хватит для жизни в таком темпе.