Актер Роман Маякин появился в студии Бориса Корчевникова. В
эфире программы Судьба человека на телеканале Россия 1 артист рассказал,
как лишился близких.
Актер Роман Маякин появился в студии Бориса Корчевникова. В
эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артист рассказал,
как лишился близких.
"Была сложная
десятилетка в моей жизни, когда я потерял всю семью", – поведал Роман Маякин.
Сначала сгорел родительский дом, после в автоаварии погибла его старшая сестра,
который на тот момент был всего 21 год.
"Ехали, занесло
машину. Она сидела на пассажирском сидении. Они перевернулись", – вспомнил
артист в эфире ток-шоу "Судьба человека".
По словам Романа, трагедия сказалась на его матери.
Женщина была вне себя от горя. "Очень сложно маме это все было пережить. Она
одной ногой в могиле стояла, можно сказать, после всего этого. Это было для нее
очень стрессовое событие", – говорит знаменитость.
Потом сгорел завод, где отец Маякина работал директором. Родитель
артиста все силы положил на восстановление предприятия, параллельно он заново
отстроил дом, к сожалению, вскоре и его не стало.
Отца артиста убили. На мужчину напали,
когда тот перевозил крупную сумму денег. По словам Романа, виновные в смерти
его родителя так и не понесли справедливого наказания. Следствие заявило, что убийство
произошло по неосторожности.
Через полгода после похорон мать артиста почувствовала
недомогание. Медики диагностировали у родительницы звезды рак легких. "Онкология
четвертой стадии с метастазами", – поведала знаменитость ведущему шоу
Врач сразу предупредил Романа, что без лечения его родительница
протянет не больше двух месяцев, с лечением – год. Мать и сын решили бороться.
"Мы продержались два с половиной года с ней. Знаете, я
никогда не видел маму с сигаретой, когда она заболела, я узнал, что она,
оказывается, втайне покуривала", – рассказал Маякин.
Герой сегодняшнего выпуска программы отметил,
что на лечение матери он тратил огромные средства. Роман Маякин и его
родительница перепробовали все – даже нетрадиционные методы лечения, к
сожалению, все усилия оказались тщетными.
"Онкология – это такой бизнес, который в России, к
сожалению, очень хорошо развивается. На это нужны колоссальные деньги", – заметил
Роман Маякин.