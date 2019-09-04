Актер Роман Маякин появился в студии Бориса Корчевникова. В эфире программы Судьба человека на телеканале Россия 1 артист рассказал, как лишился близких.

Актер Роман Маякин появился в студии Бориса Корчевникова. Вэфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артист рассказал,как лишился близких."Была сложнаядесятилетка в моей жизни, когда я потерял всю семью", – поведал Роман Маякин.Сначала сгорел родительский дом, после в автоаварии погибла его старшая сестра,который на тот момент был всего 21 год."Ехали, занесломашину. Она сидела на пассажирском сидении. Они перевернулись", – вспомнилартист в эфире ток-шоу "Судьба человека".По словам Романа, трагедия сказалась на его матери.Женщина была вне себя от горя. "Очень сложно маме это все было пережить. Онаодной ногой в могиле стояла, можно сказать, после всего этого. Это было для нееочень стрессовое событие", – говорит знаменитость.Потом сгорел завод, где отец Маякина работал директором. Родительартиста все силы положил на восстановление предприятия, параллельно он зановоотстроил дом, к сожалению, вскоре и его не стало.Отца артиста убили. На мужчину напали,когда тот перевозил крупную сумму денег. По словам Романа, виновные в смертиего родителя так и не понесли справедливого наказания. Следствие заявило, что убийствопроизошло по неосторожности.Через полгода после похорон мать артиста почувствоваланедомогание. Медики диагностировали у родительницы звезды рак легких. "Онкологиячетвертой стадии с метастазами", – поведала знаменитость ведущему шоуВрач сразу предупредил Романа, что без лечения его родительницапротянет не больше двух месяцев, с лечением – год. Мать и сын решили бороться."Мы продержались два с половиной года с ней. Знаете, яникогда не видел маму с сигаретой, когда она заболела, я узнал, что она,оказывается, втайне покуривала", – рассказал Маякин.Герой сегодняшнего выпуска программы отметил,что на лечение матери он тратил огромные средства. Роман Маякин и егородительница перепробовали все – даже нетрадиционные методы лечения, ксожалению, все усилия оказались тщетными."Онкология – это такой бизнес, который в России, ксожалению, очень хорошо развивается. На это нужны колоссальные деньги", – заметилРоман Маякин.