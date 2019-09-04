Не утихают скандалы в семье актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Супруг знаменитости – шоумен и продюсер Бари Алибасов – сцепился с падчерицей Ольгой Шукшиной в эфире ток-шоу Пусть говорят на Первом канале.

Не утихают скандалы в семье актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.Супруг знаменитости – шоумен и продюсер Бари Алибасов – сцепился с падчерицей ОльгойШукшиной в эфире ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале.Народную артистку Лидию Федосееву-Шукшину забрали в больницупрямо с трапа самолета. Звезде стало плохо, когда она летела в Москву с курорта.Актриса несколько дней провела в госпитале имени Вишневского.Младшая наследница Лидии Николаевны – Ольга – настаивает: материнадо развестись с Бари Каримовичем. Мол, шоумен порочит имя Шукшиных, используячерный пиар для обогащения. В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Ольга заявила,что ее Лидия Николаевна попала в больницу из-за звонка супруга.Алибасов обвинения падчерицы отрицает. Шоумен уверен: ОльгуШукшину беспокоит только наследство. Федосеевой-Шукшиной есть,что оставить после себя детям: квартиры в Москве, в Новой Москве, в Болгарии иФинляндии."Дней пять назадзвонит мне Ольга. И говорит следующий текст: "Если ты не передашь мне права нанедвижимость мамы, права на наследие Шукшина я тебя размозжу, растопчу. Я на тебя столькогрязи вылью, тебе мало не покажется", – сказал Бари Каримович в студии "Пустьговорят".Более того, по мнению продюсера, Шукшина создала вмосковской квартире родительницы неспокойную атмосферу. Якобы ЛидияНиколаевна не может долго находиться в обществе младшей дочери, поэтому сбегаетот нее в другое жилье."Она сказала, что в больницу ее загнала Оля", – выступилсо встречным обвинением шоумен.Алибасов подчеркнул, что к наследию Шукшиных не имеет отношения.Он не претендует на что-либо, будь то имущество илиавторские права.Бари Каримович сообщил также, что Лидия Федосеева-Шукшина месяцназад написала завещание, где указала только одного наследника – среднюю дочь. Какговорит продюсер, Мария Шукшина после смерти родительницы получит не только недвижимость,но и права на творческое наследие своего отца – режиссера и писателя ВасилияШукшина.Ольга не поверила словам отчима о наследстве. Шукшинапродолжала гнуть свою линию. В студиюона пригласила адвоката Юлию Вербицкую-Линник. Юрист попросил Алибасова прямо в эфире подписать отказ от творческогонаследия Шукшина. Взамен младшая дочь народной артистки обещала оставить продюсера впокое. Бари Каримович, отказался визировать бумаги, он попросил передать ихсвоему адвокату.За Алибасова вступился юрист – Сергей Жорин. Адвокат упрекнулколлегу в некомпетентности. По словам Жорина, документ является ничтожным, дажеесли его подписать."До появления Бари Алибасова в семье Шукшиных наследникивоевали друг с другом. Как только появился Алибасов, они поняли, что он наследникпервой очереди и все ополчились на него. Но, как только все узнали, что Лидиянаписала завещание, терпение их переполнилось. Ольга стала распространятьинформацию, которую мы считаем недостоверной и порочащей", – сказал СергейЖорин в эфире программы .