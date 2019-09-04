Не утихают скандалы в семье актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Супруг знаменитости – шоумен и продюсер Бари Алибасов – сцепился с падчерицей Ольгой
Шукшиной в эфире ток-шоу Пусть говорят на Первом канале.
Не утихают скандалы в семье актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Супруг знаменитости – шоумен и продюсер Бари Алибасов – сцепился с падчерицей Ольгой
Шукшиной в эфире ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале.
Народную артистку Лидию Федосееву-Шукшину забрали в больницу
прямо с трапа самолета. Звезде стало плохо, когда она летела в Москву с курорта.
Актриса несколько дней провела в госпитале имени Вишневского.
Младшая наследница Лидии Николаевны – Ольга – настаивает: матери
надо развестись с Бари Каримовичем. Мол, шоумен порочит имя Шукшиных, используя
черный пиар для обогащения. В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Ольга заявила,
что ее Лидия Николаевна попала в больницу из-за звонка супруга.
Алибасов обвинения падчерицы отрицает. Шоумен уверен: Ольгу
Шукшину беспокоит только наследство. Федосеевой-Шукшиной есть,
что оставить после себя детям: квартиры в Москве, в Новой Москве, в Болгарии и
Финляндии.
"Дней пять назад
звонит мне Ольга. И говорит следующий текст: "Если ты не передашь мне права на
недвижимость мамы, права на наследие Шукшина я тебя размозжу, растопчу. Я на тебя столько
грязи вылью, тебе мало не покажется", – сказал Бари Каримович в студии "Пусть
говорят".
Более того, по мнению продюсера, Шукшина создала в
московской квартире родительницы неспокойную атмосферу. Якобы Лидия
Николаевна не может долго находиться в обществе младшей дочери, поэтому сбегает
от нее в другое жилье.
"Она сказала, что в больницу ее загнала Оля", – выступил
со встречным обвинением шоумен.
Алибасов подчеркнул, что к наследию Шукшиных не имеет отношения.
Он не претендует на что-либо, будь то имущество или
авторские права.
Бари Каримович сообщил также, что Лидия Федосеева-Шукшина месяц
назад написала завещание, где указала только одного наследника – среднюю дочь. Как
говорит продюсер, Мария Шукшина после смерти родительницы получит не только недвижимость,
но и права на творческое наследие своего отца – режиссера и писателя Василия
Шукшина.
Ольга не поверила словам отчима о наследстве. Шукшина
продолжала гнуть свою линию. В студиюона пригласила адвоката Юлию Вербицкую-Линник. Юрист попросил Алибасова прямо в эфире подписать отказ от творческого
наследия Шукшина. Взамен младшая дочь народной артистки обещала оставить продюсера в
покое. Бари Каримович, отказался визировать бумаги, он попросил передать их
своему адвокату.
За Алибасова вступился юрист – Сергей Жорин. Адвокат упрекнул
коллегу в некомпетентности. По словам Жорина, документ является ничтожным, даже
если его подписать.
"До появления Бари Алибасова в семье Шукшиных наследники
воевали друг с другом. Как только появился Алибасов, они поняли, что он наследник
первой очереди и все ополчились на него. Но, как только все узнали, что Лидия
написала завещание, терпение их переполнилось. Ольга стала распространять
информацию, которую мы считаем недостоверной и порочащей", – сказал Сергей
Жорин в эфире программы .