Тренерский штаб туринского Ювентуса огласил список игроков, которые будут заявлены на групповой этап Лиги чемпионов. Всего в заявку было включено 22 футболиста. В это число не вошел хорватский нападающий Марио Манджукич.

Тренерский штаб туринского "Ювентуса" огласил список игроков, которые будут заявлены на групповой этап Лиги чемпионов. Всего в заявку было включено 22 футболиста. В это число не вошел хорватский нападающий Марио Манджукич.Также вне заявки оказались полузащитник Эмре Джан, и травмированные Джорджо Кьеллини и Маттиа Перин, сообщает Спорт24.Ru. Полностью список выглядит следующим образом:вратари Войцех Щенсны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо, защитники Маттейс Де Лигт, Леонардо Бонуччи, Маттия Де Шильо, Алекс Сандро, Даниэле Ругани, Данило и Мерих Демираль, полузащитники Блез Матюиди, Хуан Куадрадо, Сами Хедира, Миралем Пьянич, Аарон Рэмзи, Адриен Рабьо и Родриго Бетанкур, а также нападающие Пауло Дибала, Дуглас Коста, Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин и Федерико Бернардески.Напомним, что "Ювентус" наряду с леверкузенским "Байером" и мадридским "Атлетико" является соперником московского "Локомотива" по группе "D". Футболисты "Старой синьоры" стартуют в новой еврокампании гостевым матчем против "Атлетико". Встреча состоится 18 сентября на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано".