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<a href="https://33live.ru/novosti/04-09-2019-zavorotnyuk-vyshla-na-svyaz-posle-obnarodovannyx-dannyx-o-smertelnoj-bolezni.html" target="_blank">Заворотнюк вышла на связь после обнародованных данных о смертельной болезни</a> - Журналисты буквально оборвали телефоны Анастасии Заворотнюк и всем ее близким, когда появилась информация о том, что якобы артистка больна раком. Наконец звезда сериала Моя прекрасная няня вышла на связь.