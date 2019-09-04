Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался своим правом вето для того, чтобы запретить закон о принудительной химической кастрации педофилов. Накануне парламент одобрил подобную меру.

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался своим правом вето для того, чтобы запретить закон о принудительной химической кастрации педофилов. Накануне парламент одобрил подобную меру.Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, согласно которому педофилы будут подвергаться химической кастрации. Подобная мера грозит преступникам в возрасте от 18 до 65 лет, передает "". В документе указано, что таким людям будет принудительно вводиться препарат, уменьшающий сексуальную активность.На законодательном уровне химическая кастрация применяется в таких странах, как США, Канада и Израиль. Есть это норма и в некоторых европейских государствах. Однако Владимир Зеленский вводить подобное наказание на Украине оказался не готов. Для запрета этого пункта он воспользовался своим правом вето. Законопроект был возвращен депутатам для повторного рассмотрения уже с внесенными изменениями, передает телеканал "".Отметим, строгий запрет Владимир Зеленский наложил исключительно на химическую кастрацию. Остальные нормы, усиливающие ответственность за преступления, совершенные в отношении малолетних и несовершеннолетних, он трогать не стал.В частности, в документе содержится предложение об увеличении срока максимального наказания за изнасилование несовершеннолетнего. Вместо 12 педофилов предлагают сажать на 15 лет.Материал дополняется.