Пострадавшие от противоправных действий одного из предпринимателей поблагодарили полицейских за профессионализм, проявленный при расследовании уголовного дела.
На имя начальника УМВД России по Владимирской генерал-майора полиции Василия Петровича Кукушкина поступила благодарность от жителей города Владимира.
В послании владимирцы, пострадавшие от противоправных действий одного из предпринимателей, выражают благодарность главе регионального УМВД, руководителю Следственной части Следственного управления УМВД России по г. Владимиру полковнику юстиции Киселеву Александру Васильевичу и следователю майору юстиции Французовой Алене Михайловне.
Граждане отмечают грамотное руководство, высокий профессионализм и ответственность, проявленные полицейскими при выполнении служебных обязанностей.