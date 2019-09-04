Пострадавшие от противоправных действий одного из предпринимателей поблагодарили полицейских за профессионализм, проявленный при расследовании уголовного дела.

На имя начальника УМВД России по Владимирской генерал-майора полиции Василия Петровича Кукушкина поступила благодарность от жителей города Владимира.В послании владимирцы, пострадавшие от противоправных действий одного из предпринимателей, выражают благодарность главе регионального УМВД, руководителю Следственной части Следственного управления УМВД России по г. Владимиру полковнику юстиции Киселеву Александру Васильевичу и следователю майору юстиции Французовой Алене Михайловне.Граждане отмечают грамотное руководство, высокий профессионализм и ответственность, проявленные полицейскими при выполнении служебных обязанностей.