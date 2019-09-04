Популярной певице посоветовали сменить
макияж. Звездный визажист Дарья Москина объяснила, почему Ольга Бузова выглядит
неактуально.
Популярной певице посоветовали сменить
макияж. Звездный визажист объяснила, почему Ольга Бузова выглядит
неактуально.
Эксперт отметила, что знаменитость всегда идеально
накрашена: макияж с акцентом на глаза, чаще всего коричневые смоки айз или
растушеванная стрелка, что смотрится очень эффектно. Однако иногда звезда
появляется в другом образе, который, по мнению визажиста, смотрится менее
удачно: красная помада и серые смоки айс.
"Такой макияж не идет никому, да и давно уже не в
тренде", – заявила в беседе с "Дни.ру" Дарья Москина. По ее словам, идеальная
внешность Ольги Бузовой компенсирует неудачный макияж, и даже с ним она
выглядит замечательно.
Но, как отмечают фанаты Ольги Бузовой, лучше всего она
выглядит без макияжа – значительно милее и моложе. "Как профессиональный
визажист могу с уверенностью сказать, что легкий макияж будет смотреться
намного выгоднее", – отметила Москина.
Она посоветовала Ольге Бузовой легкий, не плотный тон,
а также немного освежить лицо румянами и хайлайтером. "Брови уложить гелем, на
глазах будет идеально смотреться легкая коричневая дымка", – рекомендовала
визажист.
Москина уверена, что дополнительно освежить образ поможет правильно подобранная помада, которая будет гармонично
смотреться с румянами. При этом она добавила, что на концерты певице,
безусловно, нужен более яркий макияж.
"Но шиммерные серые тени точно не вариант, лучше
заменить их матовым вариантом градиентного смоки в сочетании с коричнево –
бордовой помадой в стиле Ким Кардашьян", – резюмировала свои рекомендации визажист.