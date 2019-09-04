Популярной певице посоветовали сменить макияж. Звездный визажист Дарья Москина объяснила, почему Ольга Бузова выглядит неактуально.

Популярной певице посоветовали сменитьмакияж. Звездный визажист объяснила, почему Ольга Бузова выглядитнеактуально.Эксперт отметила, что знаменитость всегда идеальнонакрашена: макияж с акцентом на глаза, чаще всего коричневые смоки айз илирастушеванная стрелка, что смотрится очень эффектно. Однако иногда звездапоявляется в другом образе, который, по мнению визажиста, смотрится менееудачно: красная помада и серые смоки айс."Такой макияж не идет никому, да и давно уже не втренде", – заявила в беседе с "Дни.ру" Дарья Москина. По ее словам, идеальнаявнешность Ольги Бузовой компенсирует неудачный макияж, и даже с ним онавыглядит замечательно.Но, как отмечают фанаты Ольги Бузовой, лучше всего онавыглядит без макияжа – значительно милее и моложе. "Как профессиональныйвизажист могу с уверенностью сказать, что легкий макияж будет смотретьсянамного выгоднее", – отметила Москина.Она посоветовала Ольге Бузовой легкий, не плотный тон,а также немного освежить лицо румянами и хайлайтером. "Брови уложить гелем, наглазах будет идеально смотреться легкая коричневая дымка", – рекомендовалавизажист.Москина уверена, что дополнительно освежить образ поможет правильно подобранная помада, которая будет гармоничносмотреться с румянами. При этом она добавила, что на концерты певице,безусловно, нужен более яркий макияж."Но шиммерные серые тени точно не вариант, лучшезаменить их матовым вариантом градиентного смоки в сочетании с коричнево –бордовой помадой в стиле Ким Кардашьян", – резюмировала свои рекомендации визажист.