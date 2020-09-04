Мероприятие направлено на профилактику безопасного поведения детей и подростков на улицах города.

В преддверии нового учебного года на территории Ковровского района проведена традиционная акция «Безопасный двор», направленная на профилактику безопасного поведения детей и подростков на улицах города. Мероприятие, организованное на базе одной из библиотек, в рамках профилактической кампании «Внимание, дети! Безопасная дорога» и операции «Подросток» поддержали сотрудники МО МВД России «Ковровский», общественного совета при МО МВД России «Ковровский» и члены добровольной народной дружины «Мотор».Сотрудники ОГИБДД и ОПДН подготовили несколько этапов акции.На этапе «Дорога без опасности» участникам акции предложили побывать в роли инспектора ГИБДД и оценить дорожную обстановку, изображенную на рисунке. Задача юных инспектров дорожного движения заключалась в том, чтобы найти нарушителей ПДД и рассказать о том, какое именно правило безопасного перехода проезжей части нарушил каждый из участников движения.На следующем этапе «Опергруппа на выезд» детям были продемонстрированы основные средства индивидуальной защиты сотрудников полиции: бронежилет, каска, резиновая палка, наручники. В ходе мероприятия полицейские провели профилактические беседы с детьми, направленные на профиктику правонарушений среди несовершеннолетних.Каждому ребенку, принявшему участие в акции, сотрудники полиции вручили светововзращающие брелоки и сладкие призы. В свою очередь ребята пообещали соблюдать правила дорожного движения, не пропускать занятия в школе и следовать букве Закона.