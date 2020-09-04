В Гусь-Хрустальном сгорела отечественная легковушка. О пожаре в МЧС сообщили рано утром. На место незамедлительно выехали огнеборцы. Прибывшие пожарные обнаружили, что салон автомобиля

В Гусь-Хрустальном сгорела отечественная легковушка. О пожаре в МЧС сообщили рано утром. На место незамедлительно выехали огнеборцы. Прибывшие пожарные обнаружили, что салон автомобиля выгорел полностью на площади 6 кв.м. По предварительной информации, огонь начал распространятся с передней части автомобиля. Спасатели уже называют предварительную версию случившегося. Светлана Барашкова, зам. начальника пресс-службы МЧС области: По предварительной информации,