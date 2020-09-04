Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза. Против введения ограничений в отношении политика выступила Германия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза. Против введения ограничений в отношении политика выступила Германия.В середине августа министры иностранных дел стран Европейского союза объявили о создании санкционного списка официальных лиц Белоруссии, ответственных за насилие над протестующими. Западные дипломаты рассказали, что переговоры были сложными, так как каждая кандидатура на включение в перечень должна быть принята единогласно.Примечательно, что несколько стран выступили против введения ограничений в отношении белорусского президента Александра Лукашенко. В поддержку политика высказались его коллеги из Германии, Италии и Франции. Они объяснили, что каналы коммуникации с президентом должны оставаться всегда открытыми, а санкции могут только усугубить ситуацию в Белоруссии.Страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – настаивают на включении Лукашенко в санкционный список ЕС. Не дождавшись заявления Бельгии, они ввели ограничения против главы Белоруссии и еще 30 лиц. Им запретили въезд на пять лет. Однако такое поспешное решение вряд ли поддержат другие европейские государства, сообщает Die Welt."Все сводится к тому, что ЕС позволит минскому диктатору выйти сухим из воды", – выразил мнение журналист Кристоф Б. Шильтц.30 Авг 2020 в 10:24 PDTНапомним, протесты в Белоруссии начались сразу после президентских выборов. Многие жители страны остались недовольны тем, что победу вновь одержал . В крупных городах акции протеста жестко подавлялись силовиками. Десятки людей пострадали. Известно по меньшей мере о двух погибших.