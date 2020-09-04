В пресс-службе ГЖД ответили на официальный запрос"Вестей" по ситуации с ремонтом фасада железнодорожного вокзала во Владимире.

В пресс-службе ГЖД ответили на официальный запрос"Вестей" по ситуации с ремонтом фасада железнодорожного вокзала во Владимире. Приводим ответ полностью."На вокзале Владимир запланированы работы по приведению вокзала в должное нормативное и эстетическое состояние отдельными титулами капитального ремонта. Сроки начала работ зависят от финансовых возможностей компании ОАО «РЖД» по мере стабилизации экономической ситуации после снятия ограничений, связанных с COVID-19.По вопросу о внешнем виде фасада вокзала сообщаю, что фасад вокзала, выполненный, как и всё здание, в 1975 году, не находится в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе и как выявленный объект культурного наследия".Судя по сообщению, ГЖД не отказывается от своих планов по реконструкции фасада здания. Будут ли учтены пожелания владимирцев, неизвестно.Напомним, что авторы проекта предложили закрыть фасад вокзала цветными металлическими панелями. . "Вести" будут следить за ситуацией.