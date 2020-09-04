Исполнитель главной роли в новом супергеройском фильме о Бэтмене Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. 34-летний актер подхватил инфекцию во время съемок. О заражении одного из ..

Исполнитель главной роли в новом супергеройском фильме о Бэтмене Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. 34-летний актер подхватил инфекцию во время съемок.О заражении одного из участников съемок сообщили в пресс-службе компании Warner Bros., занимающейся производством фильма. Однако личность заболевшего там не уточнили. Позже американские СМИ выяснили, что COVID-19 был обнаружен именно у Паттинсона. Работа над картиной была приостановлена, сообщает "".