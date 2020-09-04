Сертификаты для льготников, бесплатное питание в начальных классах и новая процедура банкротства.

Сертификаты для льготников, бесплатное питание в начальных классах и новая процедура банкротства. Какие изменения ждут владимирцев с 1 сентября?Изменений с наступлением осени немало, и некоторые из них напрямую связаны с началом учебного года. Главное событие для многих стало для школьников начальных классов.На первом этапе реализации программы горячее питание будет организовано там, где это технически возможно. Создать возможности для питания во всех школах России планируют к 2023 году.Также с сентября учителя начнут получать доплату за классное руководство. Сумма, озвученная Правительством России - 5 тысяч рублей на каждого. Кроме того, до октября семьи еще могут получить сразу несколько на несовершеннолетних детей. Однако, выплаты получат только те семьи, которые ранее не успели подать заявление на помощь от государства в условиях пандемии.Второе изменение коснется льготников. С осени начнут действовать социальные сертификаты, которые позволяют расплатиться с компанией, оказывающей услуги в сфере социальной защиты, здравоохранения, занятости, физкультуры и т. д. К льготникам, которым будут выдавать сертификаты, относятся: пожилые пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные семьи с детьми, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающиеся в социальной поддержке.Приятные изменения и для заемщиков. Согласно закону, при полном досрочном погашении кредита банк обязан вернуть заёмщику часть страховой премии по договору страхования за вычетом суммы страховой премии, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование (при отсутствии страховых случаев).Также устанавливается право заёмщика расторгнуть в течение 14 календарных дней со дня выражения заёмщиком согласия на получение страховой услуги договор страхования и получить уплаченную страховую премию в полном объёме при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая. Станет доступнее и процедура банкротства граждан. Должнику не будут предоставлять финансового управляющего, судебных госпошлин тоже не будет. За рассмотрение заявления и включение данных в реестр также не нужно будет платить. Процедурой можно будет воспользоваться, если у человека долги от ₽50 тыс. до ₽500 тыс. В отношении должника должно быть прекращено исполнительное производство из-за невозможности взыскать средства.Изменения коснулись и автомобилистов. С 1 сентября вновь начинает действовать порядок, требующий поставить купленный автомобиль на учёт в течение десяти дней с момента приобретения. Это и несколько других послаблений действовали в период с 1 апреля до 31 августа из-за эпидемии коронавируса.На время действия этой меры зарегистрировать транспорт можно было в течение 90 дней после покупки вместо стандартного срока в десять дней. Этот же порядок распространялся на такие действия, как снятие ТС с учёта, замена номерных агрегатов или при других обстоятельствах, потребовавших изменения регистрационных данных. На шесть месяцев был продлён срок действия регистрационных знаков «Транзит», свидетельств о прохождении техосмотра и удостоверений трактористов-машинистов, которые истекали в период с 1 апреля по 31 августа.