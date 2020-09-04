В рамках концертной программы фестиваля Таврида-АРТ 2020 в Крыму хор участников Всероссийского конкурса для школьников Большая перемена выступил на одной сцене с лидером группы Ночные снайперы Дианой Арбениной. Ребята исполнили одну из самых известных песен исполнительницы – Гавань.

В рамках концертной программы фестиваля "Таврида-АРТ 2020" в Крыму хор участников Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" выступил на одной сцене с лидером группы "Ночные снайперы" Дианой Арбениной. Ребята исполнили одну из самых известных песен исполнительницы – "Гавань".3 сентября 160 школьников из разных регионов нашей страны вместе с певицей Дианой Арбениной исполнили ее песню "Гавань". "Мне очень понравилось выступление, это было очень круто и эмоционально", – рассказал конкурсант "Большой перемены" из Севастополя Александр Иванов.По его словам, он регулярно участвует в творческих мероприятиях, которые проводятся в сообществе конкурса.Александр очень рад, что выступил на одной сцене с Дианой Арбениной. "Спасибо "Тавриде" и "Большой перемене" за такую возможность. Мы репетировали чуть меньше месяца, но у нас все получилось", – рассказал Александр. Он добавил, что мечает выступить с авторской песней на большой сцене.Цель конкурса "Большая перемена" – дать возможность каждому из ребят проявить свои таланты и способности. В этом году в конкурсе приняли участие более миллиона старшеклассников со всей страны.Конкурс проводится по девяти направлениям: новые медиа, искусство и творчество, среда обитания, здоровый образ жизни, экология, наука и технологии, путешествия и туризм, историческая память и добровольчество.Первый этап конкурса проводился дистанционно на сайте . В полуфинал вышли шесть тысяч ребят, из них 1200 станут финалистами. Победителя конкурса станут 300 учащихся 8-9 классов и столько же 10-классников.Старшеклассники получат приз – миллион рублей. Они смогут направить их на обучение, приобретение жилья или открытие собственного бизнеса, до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в желаемый вуз.Для учащихся 8-9 классов предусмотрены денежные призы в размере 200 тысяч рублей. На эти средства они могут приобрести гаджеты для учебы. Также их можно направить на дополнительное образование.Все финалисты конкурса получат путевки в детский лагерь "Артек". А 20 лучших школ получат финансовую поддержку в размере двух миллионов рублей.Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Партнерами выступили Сбербанк и Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке правительства и Федерального агентства по делам молодежи.