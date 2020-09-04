Москва потратила на борьбу с коронавирусом более 300 миллиардов рублей. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.
Москва потратила на борьбу с коронавирусом более 300 миллиардов рублей. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 4 995 человек. С начала эпидемии в нашей стране выявили 1 009 995 случаев заражения. Большинство заразившихся к настоящему моменту вылечились.
Москва потратила на борьбе с эпидемией коронавируса более 300 миллиардов рублей, заявил заммэра столицы по экономической политике Владимир Ефимов. Объем выпадающих доходов из-за пандемии составил 500 миллиардов рублей, уточнил он.
Те, кто переболел коронавирусом в легкой форме или бессимптомно, могут повторно им заразиться, сообщил руководитель центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Однако он признал, что не видел научных публикаций о повторном заражении.
Коронавирусом в мире заразились около 26 миллионов человек, более 861 тысячи скончались, сообщает Университет Джона Хопкинса. В США за время эпидемии зафиксировано 6,1 миллиона случаев.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом. После возвращения с острова Сардиния 83-летний политик сдал тест, который оказался положительным.
Коронавирус в Москве
Заболели – 264 374
Умерли – 4 857
Выздоровели – 217 899
Коронавирус в России
Заболели – 1 009 995
Умерли – 17 528
Выздоровели – 826 935
Коронавирус в мире
Заболели – 25 900 990
Умерли – 861 380
Выздоровели – 13 950 833
Статистика коронавируса в России и мире на 4 сентября 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
264 374
4 857
217 899
Россия
1 009 995
17 528
826 935
США
6 100 534
181 670
2 330 059
Весь мир
25 900 990
861 380
13 950 833
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