Москва потратила на борьбу с коронавирусом более 300 миллиардов рублей. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Москва потратила на борьбу с коронавирусом более 300 миллиардов рублей. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 4 995 человек. С начала эпидемии в нашей стране выявили 1 009 995 случаев заражения. Большинство заразившихся к настоящему моменту вылечились.Москва потратила на борьбе с эпидемией коронавируса более 300 миллиардов рублей, заявил заммэра столицы по экономической политике Владимир Ефимов. Объем выпадающих доходов из-за пандемии составил 500 миллиардов рублей, уточнил он.Те, кто переболел коронавирусом в легкой форме или бессимптомно, могут повторно им заразиться, сообщил руководитель центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Однако он признал, что не видел научных публикаций о повторном заражении.Коронавирусом в мире заразились около 26 миллионов человек, более 861 тысячи скончались, сообщает Университет Джона Хопкинса. В США за время эпидемии зафиксировано 6,1 миллиона случаев.Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом. После возвращения с острова Сардиния 83-летний политик сдал тест, который оказался положительным.Коронавирус в МосквеЗаболели – 264 374Умерли – 4 857Выздоровели – 217 899Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 009 995Умерли – 17 528Выздоровели – 826 935Коронавирус в миреЗаболели – 25 900 990Умерли – 861 380Выздоровели – 13 950 833Статистика коронавируса в России и мире на 4 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква264 3744 857217 899Россия1 009 99517 528826 935США6 100 534181 6702 330 059Весь мир25 900 990861 38013 950 833Коронавирус сегодня | | || | | |