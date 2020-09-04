Специалист по микрофинансовым операциям структурного подразделения присваивала деньги клиентов.

Ковровчанка Р. работала специалистом по микрофинансовым операциям структурного подразделения пункта выдачи займов «Займы до получки» ООО «МКК «Капитал-И». Весь прошлый год она по мелочи присваивала деньги, которые вносили клиенты, погашая свои займы. Это явно не хватало на нужды женщины, так как она еще и сама составляла фиктивные договоры займа, используя свой доступ к клиентской базе, и забирала деньги сообщества себе.Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 Уголовного кодекса РФ - присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения.полностью признала себя виновной в совершении инкриминируемых преступлений.Дело рассматривалось в Ковровском суде, подсудимая признала себя полностью виновной. Она получила наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.