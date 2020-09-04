«Скания» влетела в КАМАЗ. По сообщениям очевидцев, авария произошла на границе между Судогодским и Камешковским районами на 219 км трассы М-7. По предварительной информации, водитель

«Скания» влетела в КАМАЗ. По сообщениям очевидцев, авария произошла на границе между Судогодским и Камешковским районами на 219 км трассы М-7. По предварительной информации, водитель большегруза «Скания», двигаясь в сторону Москвы, наехал на автомобиль «КАМАЗ», стоявший в попутном направлении. В результате столкновения имеются пострадавшие. Екатерина Симоненкова, сотрудник пресс-службы УМВД области: По состоянию на 16:15 сообщается