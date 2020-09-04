Для возвращения в прошлое не нужна машина времени. Окунуться в историю средневековой Руси можно вместе с археологами.

Суздальская археологическая экспедиция российской академии наук ведет раскопки в Суздальском районе. О том, что удалось найти, - Юлия Шувалова.Для возвращения в прошлое не нужна машина времени. Окунуться в историю средневековой Руси можно вместе с археологами. Раскопки на этот раз - в Кидекше. На месте бывшего здания земской школы, построенной в 1912 году.Анастасия Федорина, младший научный сотрудник отдела средневековой археологии ИА РАН: «На наше счастье дом оказался на ленточных фундаментах. Один раскоп у нас как раз внутри дома. Сейчас этот дом будет реконструироваться. И поэтому мы ведем раскопки внутри дома и снаружи».По словам Анастасии Федориной, самая интересная находка - сетчатая керамика. Это культура позднего бронзового века. Примерно второе или первое тысячелетие до нашей эры. На территории Суздальского Ополья этот период изучен не полностью, так как значительная часть древностей перекрыта средневековыми культуры слоями. Отличить сетчатую керамику легко.- Если мы сравним средневековую керамику, то они резко различаются. И по толщине стенок, и по характеру обработки поверхности.Археологи надеются найти и артефакты 12 века. Буквально в ста метрах от раскопа - храм Святых Бориса и Глеба - первого памятника белокаменного зодчества на Руси. Он построен князем Юрием Долгоруким в честь сыновей. Но пока по большей части попадаются предметы более позднего времени: монеты, ключи, пуговицы, украшения.Евгений Зубавичус, студент 3 курса Государственного академического университета гуманитарных наук: «Мне попалось колечко - очень красивое, 18 века. Вот где-то здесь, видимо как-то связано с этой ямой, но оно было ещё в перемешенном слое, поэтому точно нельзя установить».Сами археологи утверждают: неинтересных раскопок не бывает. Земля, тем более суздальская, хранит много тайн. Работать надо предельно внимательно. Сначала место исследуется металлоискателем, затем верхний слой земли снимается лопатой.Александр Морозов, сотрудник института археологии РАН: «Археолог орудует в первую очередь умом. Прикладывает этот ум к лопате, совочкам, различным щеткам. А дальше уже и пинцетом и скальпелем и всем, чем угодно».Раскопки еще не закончены, слой земли с артефактами разобран не полностью. И говорить о результатах рано, говорят археологи. Удача может улыбнуться в самый последний момент.Юлия Шувалова, Максим Котов"Вести Владимир"