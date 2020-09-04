По решению Александра Лукашенко, 3 сентября Валерий Вакульчик покинул пост главы КГБ Белоруссии. Его место занял Иван Тертель, занимавший должность председателя Комитета государственного контроля (КГК). Теперь Вакульчик – государственный секретарь Совета безопасности. Военный эксперт Александр Алесин объяснил, за какие заслуги президент перевел Тертеля в КГБ.

По решению Александра Лукашенко, 3 сентября Валерий Вакульчик покинул пост главы КГБ Белоруссии. Его место занял Иван Тертель, занимавший должность председателя Комитета государственного контроля (КГК). Теперь Вакульчик – государственный секретарь Совета безопасности. Военный эксперт Александр Алесин объяснил, за какие заслуги президент перевел Тертеля в КГБ.По мнению Александра Алесина, Иван Тертель обезвредил одного из главных соперников Александра Лукашенко на выборах – Виктора Бабарико. Эксперт предположил, что дело на банкира завели в КГБ, но потом его передали в Департамент финансовых расследований (ДФР), который подчиняется КГК.Тертель не зря возглавлял Комитет последние три месяца, считает Алесин. Он должен был разобраться с Бабарико. После того, как Иван Станиславович выполнил свою задачу, Лукашенко не просто вернул его, а назначил на более высокий пост.Увольнение Вакульчика также объяснимо. Эксперт рассказал, что президент Белоруссии всегда выступает за смену руководителей, поскольку не любит, когда у них появляются крепкие связи. Восемь лет – это долгий срок для Вакульчика, однако Лукашенко не мог уволить перед выборами верного человека.Впрочем, Валерий Павлович скоро уйдет на покой, считает Алесин. Для него Совет безопасности является лишь транзитом.Что касается отстранения Андрея Равкова с должности главы Совбеза, то он не сможет справиться с нынешними проблемами в стране. По мнению эксперта, военачальник, который привык следить только за внешними угрозами, не соориентируется в ситуации.