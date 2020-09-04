Начните субботу ярко и со вкусом. Не пропустите 5 сентября в 8 утра субботний выпуск с Татьяной Воронцовой.

Начните субботу ярко и со вкусом. Не пропустите 5 сентября в 8 утра субботний выпуск с Татьяной Воронцовой.- Брить или не брить? Во Всемирный день бороды - поговорим о феномене ее популярности.- Редкая постановка для кукольного театра. Читаем "Белые ночи" Достоевского с владимирскими актерами.- Сердце храма - из дерева… Как в руках резчика рождаются величественные иконостасы и не только?- Где родился Штирлиц? Прогуляемся по городу детства культового персонажа Юлиана Семенова.- Добавим огня в это утро - в прямом и переносном смысле. Приготовим огненно-оранжевый завтрак.