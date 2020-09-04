Жители Гусь-Хрустального смогут, не выезжая из города, побывать на концертах лучших залов страны, пусть и виртуально.

4 сентября в Гусь-Хрустальном торжественно открывают виртуальный концертный зал на 380 мест.Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской области, его оборудовали в Детской школе искусств имени М.А. Балакирева в рамках проекта «Цифровая культура»- Это знаковый проект Министерства культуры РФ, одно из ключевых достижений в формировании открытого культурного пространства России. Благодаря специально оборудованным залам, оснащённым современной техникой, куда будет поступать прямой сигнал из центральных концертных залов страны, у жителей в любой точке России появляется возможность фактически присутствовать на филармонических концертах. Владимирская область органично вписывается в это пространство», – отметил первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко.В 2020 году на создание виртуального концертного зала на 380 мест в Гусь-Хрустальном из федерального бюджета поступило 5,7 млн рублей.Первые концерты для местных жителей готова давать Московская филармония, как только будет снят режим ограничений на проведение массовых мероприятий.А пока аппаратуру концертного зала использовали на выпускном экзамене в Детской школе искусств, с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности.