Жители Гусь-Хрустального смогут, не выезжая из города, побывать на концертах лучших залов страны, пусть и виртуально.
4 сентября в Гусь-Хрустальном торжественно открывают виртуальный концертный зал на 380 мест.
Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской области, его оборудовали в Детской школе искусств имени М.А. Балакирева в рамках проекта «Цифровая культура»
- Это знаковый проект Министерства культуры РФ, одно из ключевых достижений в формировании открытого культурного пространства России. Благодаря специально оборудованным залам, оснащённым современной техникой, куда будет поступать прямой сигнал из центральных концертных залов страны, у жителей в любой точке России появляется возможность фактически присутствовать на филармонических концертах. Владимирская область органично вписывается в это пространство», – отметил первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко.
В 2020 году на создание виртуального концертного зала на 380 мест в Гусь-Хрустальном из федерального бюджета поступило 5,7 млн рублей.
Первые концерты для местных жителей готова давать Московская филармония, как только будет снят режим ограничений на проведение массовых мероприятий.
А пока аппаратуру концертного зала использовали на выпускном экзамене в Детской школе искусств, с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности.