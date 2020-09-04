Инвестировать готовы, но на своих условиях. О перспективах развития промышленности Владимирской области на своей первой пресс-конференции рассказал новый директор департамента

Инвестировать готовы, но на своих условиях. О перспективах развития промышленности Владимирской области на своей первой пресс-конференции рассказал новый директор департамента экономразвития Александр Ярошевский. На этот пост его назначили в августе нынешнего года. По словам новоизбранного чиновника, в области находятся около 4000 предприятий, но у каждой отрасли свои проблемы. Так нелегкие времена переживает легкая промышленность региона.