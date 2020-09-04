Стали известны подробности про взрыв, прогремевший днем 4 сентября в центре Тбилиси. Удалось установить точное место произошедшего – им оказался клуб Дежавю на улице Костава. Во время ..

Стали известны подробности про взрыв, прогремевший днем 4 сентября в центре Тбилиси. Удалось установить точное место произошедшего – им оказался клуб "Дежавю" на улице Костава. Во время установки взорвался кислородный баллон, передает сайт . В результате ЧП погиб один человек, пострадали еще трое. Раненые были доставлены в больницу.