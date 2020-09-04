Работник торговой точки ударил гражданина кулаком в голову, от которого тот упал...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции из медицинского учреждения поступила информация о том, что к ним доставлен 33-летний мужчина с открытой черепно-мозговой травмой.Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, потерпевший зашел в один из торговых павильонов вблизи станции метро «Рязанский проспект». Продавец попросил его покинуть помещение, после чего между мужчинами завязался конфликт. Работник торговой точки ударил гражданина кулаком в голову, от которого тот упал. Согласно справке из медицинского учреждения потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 29-летнего приезжего мужчину. Со слов задержанного, после нанесения удара он попытался оказать помощь потерпевшему и вызвал скорую помощь.Следствием ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18