Жалуются на запущенное кладбище. Жители деревни Гонобилово в Судогодском районе говорят, что местный погост уже лет 30 никто не облагораживал. ( Судогодский р-н, д. Гонобилово ) Территория

Жалуются на запущенное кладбище. Жители деревни Гонобилово в Судогодском районе говорят, что местный погост уже лет 30 никто не облагораживал. ( Судогодский р-н, д. Гонобилово ) Территория заросла густым бурьяном, а некоторые многолетние деревья давно иссохли и грозят упасть. Зинаида Новикова, местная жительница: Да, вот рядышком сухое дерево, оно может упасть не нынче, завтра. Хорошо,