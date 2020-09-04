В Красноярском крае задержали 15-летнего подростка, который пытался взорвать одну из местных школ. Юным террористом оказался житель Минусинского района. Следователи установили, что к ..

В Красноярском крае задержали 15-летнего подростка, который пытался взорвать одну из местных школ. Юным террористом оказался житель Минусинского района.Следователи установили, что к теракту он начал готовиться весной 2020 года. Он самостоятельно обучился изготовлению бомб, нашел необходимые материалы и создал четыре взрывных устройства, которые прятал в нежилом здании. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ России. Подросток признал свою вину и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело, передает