Злоумышленник, используя служебное положение, оформлял документы на различные товары, якобы для перемещения в другие торговые точки, а сам похищал их...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали 27-летнего жителя столицы, подозреваемого в растрате имущества.В территориальный отдел полиции обратился представитель одного из магазинов. По словам заявителя, предположительно один из сотрудников совершил растрату имущества на сумму более 1 млн рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний менеджер данной организации.Установлено, что злоумышленник, используя служебное положение, оформлял документы на различные товары, якобы для перемещения в другие торговые точки, а сам похищал их.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22