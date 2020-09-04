Помощь Владимира Путина белорусскому коллеге Александру Лукашенко разочаровала пророссийски настроенных граждан, считает политолог Артем Агафонов. По его словам, многие эмоционально отреагировали на слова президента РФ о возможном вмешательстве российских силовиков в ситуацию в республике.

Помощь Владимира Путина белорусскому коллеге Александру Лукашенко разочаровала пророссийски настроенных граждан, считает политолог Артем Агафонов. По его словам, многие эмоционально отреагировали на слова президента РФ о возможном вмешательстве российских силовиков в ситуацию в республике.Несколько дней назад Владимир Путин заявил, что Москва по просьбе Александра Лукашенко сформировала резерв правоохранительных органов для помощи Белоруссии. Российские силовики вмешаются, если радикалы попытаются взять власть в республике силой, пояснил глава государства.Это заявление разочаровало пророссийскую оппозицию в Белоруссии, считает политолог, глава местного движения "Гражданское согласие" Артем Агафонов. По его словам, на заявление Владимира Путина многие люди отреагировали эмоционально.При этом националистическая оппозиция получила хороший повод для обвинений в адрес России, считает Агафонов. "А часть пророссийской оппозиции была разочарована открытой поддержкой Лукашенко", – отметил он.Сам Агафонов на слова Путина отреагировал с пониманием. Российский лидер не может допустить насилия в соседней республики и прихода к власти радикалов, пояснил он.Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут 10 сентября в Москве. Это будет первая встреча двух лидеров после президентских выборов в Белоруссии, итоги которых спровоцировали массовые протесты в соседней республике. За прошедший месяц главы государств несколько раз говорили по телефону.Предстоящую встречу Александр Лукашенко обсуждал 3 сентября в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По словам белорусского лидера, на переговорах с Владимиром Путиным он хочет решить все актуальные вопросы в отношениях двух стран.Политический кризис в республике стал уроком не только для Минска, но и для Москвы, считает Лукашенко. Две страны смогли прийти к "соответствующим выводам", добавил он.