За прошедший месяц Белоруссия стала очередным очагом нестабильности в Восточной Европе. Государственный переворот в республике с высокой долей вероятности приведет к третьей мировой войне, считает политический философ Антон Розенвайн.

За прошедший месяц Белоруссия стала очередным очагом нестабильности в Восточной Европе. Государственный переворот в республике с высокой долей вероятности приведет к третьей мировой войне, считает политический философ Антон Розенвайн.Россия не может допустить повторения в Белоруссии украинского сценария и прихода к власти прозападных сил. В Кремле дали понять, что готовы защищать республику от вмешательства Запада.Политический философ Антон Розенвайн напомнил о словах американского политолога Вебстера Тарпли, который в 2008 году говорил, что переворот в Белоруссии при поддержке Запада приведет к третьей мировой войне.По мнению Розенвайна, вероятность такого сценария очень высока. Белоруссия теперь является частью цепочки нестабильности Восточной Европы, в которую также входят Молдавия и Украина, отметил Розенвайн.Он напомнил, что в ноябре 2020 года в Молдавии пройдут президентские выборы. Сразу после них в республике будет очередной виток политического кризиса, считает Розенвайн. Полыхнуть в любой момент может и на Украине, а в Белоруссии президент уже ходит с автоматом, отметил эксперт.Что касается помощи российских правоохранителей, о которой недавно говорил президент Владимир Путин, то кардинально повлиять на ситуацию в Белоруссии они не смогут, считает политолог. "Они не волшебники и даже не фокусники", – цитирует эксперт портал "Украина.ру".В скором времени Россия и Белоруссия проведут масштабные военные учения "Славянское братство", сообщил официальный телеграм-канал республиканского Минобороны. Такое решение приняли руководители генштабов вооруженных сил двух стран. Также планируется участие Сербии.В ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным президент Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия развернула половину своей армии на границе с Польшей и Литвой. "Фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам", – сообщил глава республики.