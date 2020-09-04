Трагедия произошла 24 августа в поселке Раздолье Кольчугинского района.

Кольчугинская межрайонная прокуратура в судебном порядке добивается закрытия доступа к зданию, в котором погибла 12-летняя школьница.Напомним, произошла 24 августа в поселке Раздолье Кольчугинского района. При обрушении плиты в бывшем свинарнике погибла школьница, еще двое детей получили травмы. Следком возбудил уголовное дело.Прокуратура установила, что земельный участок и сооружение, в котором произошла трагедия, принадлежат жителю Кольчугина. Полуразрушенное здание бывшего свинарника не имеет ограждения и находится без присмотра в технически опасном состоянии.В этой связи прокуратурой в суд направлено исковое заявление, в котором прокурор потребовал от собственника принять меры, препятствующие доступу внутрь сооружения. Иск находится на рассмотрении.