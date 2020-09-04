В день приезда президента на протесты в Белоруссии в Барановичи 1 сентября оппозиционеры – житель Ляховичей Дмитрий Кисель и его знакомый Вадим Булатый – смогли подобраться близко к нему. Они отметили, что Александр Лукашенко выглядит вовсе не так, как по телевизору.

В день приезда президента на протесты в Белоруссии в Барановичи 1 сентября оппозиционеры – житель Ляховичей Дмитрий Кисель и его знакомый Вадим Булатый – смогли подобраться близко к нему. Они отметили, что Александр Лукашенко выглядит вовсе не так, как по телевизору.По словам противников режима Лукашенко, они хотели поддержать барановичских протестующих. Приехав на место, мужчины обнаружили, что там никто так и не собрался. Поэтому Кисель и Булатый решили сами сходить и "хотя бы раз в жизни посмотреть на президента и задать ему свои вопросы".Подобраться к главе государства поближе им удалось через знакомого – экс-сотрудника Следственного комитета. Мужчины присоединились к пенсионеркам, которые долго стояли возле лицея одной небольшой группой под охраной. Их тоже окружили, чтобы они не подошли ближе.Оппозиционеры признались, что им было страшно. "Другого быть не может, когда тебя окружают "качки" и следят за каждым твоим действием", – отметил Дмитрий Кисель. Они хотели спросить у Александра Лукашенко о зарплатах и о том, почему он не хочет провести честные выборы. Но слова им не дали. По словам противников президента, говорил в основном только сам белорусский лидер.По словам мужчины, Александр Лукашенко показался ему не таким грозным, как показывают по телевизору. "Лукашенко выглядит очень плохо. Видно, что он уставший, что силы заканчиваются", – заключил оппозиционер.Напомним, продолжаются уже три недели. Волна народного гнева поднялась после выборов президента республики, на которых победил Александр Лукашенко. многие посчитали официальные данные Центризбиркома нечестными и потребовали перевыборов. Избранный глава государства отказался проводить повторное голосование.