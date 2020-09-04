Поддержка предпринимателей в период постпандемии и ждать ли второй волны закрытия производств осенью? Сегодня говорим о мерах взаимодействия бизнеса и власти в условиях новой реальности. У

Поддержка предпринимателей в период постпандемии и ждать ли второй волны закрытия производств осенью? Сегодня говорим о мерах взаимодействия бизнеса и власти в условиях новой реальности. У нас в гостях и. о. директора департамента предпринимательства Владимирской области Виктория Кулыгина.