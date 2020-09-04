Поддержка предпринимателей в период постпандемии и ждать ли второй волны закрытия производств осенью? Сегодня говорим о мерах взаимодействия бизнеса и власти в условиях новой реальности. У
<a href="https://33live.ru/novosti/04-09-2020-pryamoj-efir-regionalnye-predprinimateli-v-usloviyax-novoj-realnosti-vse-li-vyzhili.html" target="_blank">Прямой эфир: «Региональные предприниматели в условиях новой реальности. Все ли выжили?»</a> - Поддержка предпринимателей в период постпандемии и ждать ли второй волны закрытия производств осенью? Сегодня говорим о мерах взаимодействия бизнеса и власти в условиях новой реальности. У
[url=https://33live.ru/novosti/04-09-2020-pryamoj-efir-regionalnye-predprinimateli-v-usloviyax-novoj-realnosti-vse-li-vyzhili.html]Прямой эфир: «Региональные предприниматели в условиях новой реальности. Все ли выжили?»[/url] - Поддержка предпринимателей в период постпандемии и ждать ли второй волны закрытия производств осенью? Сегодня говорим о мерах взаимодействия бизнеса и власти в условиях новой реальности. У