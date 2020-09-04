Работа нашей коллеги - Марии Платанюк завоевала бронзу в номинации "Лучший гастрономический тур по Золотому кольцу"

В Ярославле сегодня подвели итоги третьего всероссийского фестиваля "Золотое кольцо России". Его участниками стали представители 50 регионов России.Жюри выбирало победителей среди авторов 180 работ. Фестиваль впервые прошёл в онлайн-формате. Напомним, его учредители - ВГТРК, ГТРК "Ярославия" и правительство Ярославской области. С приветственным словом к участникам обратился Рифат Сабитов, заместитель гендиректора ВГТРК. Фестиваль "Золотое кольцо" посвящен сохранению культурного наследия, развитию внутреннего туризма, традициям многонационального народа России. Работа нашей коллеги - Марии Платанюк завоевала бронзу в номинации "Лучший гастрономический тур по Золотому кольцу". посвящён одному из самых "вкусных" событий осени - знаменитой Ефросиньевской ярмарке в Суздале.