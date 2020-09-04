Правительство России расширила персональные санкции в отношении украинских граждан. В частности, в обновленный черный список попал и бывший президент Украины Петр ..
<a href="https://33live.ru/novosti/04-09-2020-rossiya-vvela-sankcii-protiv-ukrainy.html" target="_blank">Россия ввела санкции против Украины</a> - Правительство России расширила персональные санкции в отношении украинских граждан. В частности, в обновленный черный список попал и бывший президент Украины Петр ..
[url=https://33live.ru/novosti/04-09-2020-rossiya-vvela-sankcii-protiv-ukrainy.html]Россия ввела санкции против Украины[/url] - Правительство России расширила персональные санкции в отношении украинских граждан. В частности, в обновленный черный список попал и бывший президент Украины Петр ..