Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе его страны из Всемирной организации здравоохранения, передает . Свое решение он объяснил отказом от реформирования организации, которое ..

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе его страны из Всемирной организации здравоохранения, передает "". Свое решение он объяснил отказом от реформирования организации, которое предложили американские власти.Американист Владимир Можегов считает, что у Дональда Трампа могут быть и другие претензии к ВОЗ. В частности, организация явно играла на руку противникам действующего американского президента – Демократической партии – в ситуации с карантином из-за коронавируса. Эксперт считает, что и России стоит взять пример с США.