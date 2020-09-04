«Ростелеком» поддержал трансляцию гала-концерта Дениса Мацуева «ALMA MATER: «Новые имена» в Суздале»

«Ростелеком» поддержал трансляцию гала-концерта Дениса Мацуева «ALMA MATER: «Новые имена» в Суздале». Как цифровой партнёр мероприятия национальный провайдер провёл оптику в амфитеатр Главного туристического комплекса (ГТК) г. Суздаля. Скорость передачи данных до 100 Мбит/с в оптическом канале позволила обеспечить на областном телеканале «Губерния-33» высокое качество прямой трансляции.Летняя творческая школа фонда «Новые имена» проходит в Суздале с 2017 года, объединяя юных талантливых музыкантов, поэтов и художников. Ее воспитанниками стали многие современные звезды классической музыки. Фестиваль с символичным названием «ALMA MATER» – подарок древнему Суздалю, готовящемуся в 2024 году отметить свое 1000-летие.Денис Мацуев, президент Фонда «Новые имена»:«Каждый год мы получаем президентский грант на три года вперед. Минимум 20 регионов объезжаем за год с лучшими профессорами Московской консерватории. По итогам их мастер-классов наши стипендиаты получают путевку в Суздаль, который уже стал для нас всех вторым домом. И сейчас он становится родным местом для тех удивительных, талантливых детей, которые ежегодно приезжают сюда, чтобы в окружающей их красоте и гармонии заниматься с лучшими педагогами, совершенствовать себя, прокладывать дорогу на большую сцену».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мероприятие традиционно пользуется большой популярностью, и достать на него билеты сложно. Поэтому совместно с телерадиокомпанией "Губерния-33" мы организовали прямую трансляцию. Те, кто не смог присутствовать на концерте лично, могли посмотреть его на "Губернии-33” или в записи на видеоплатформе Wink от "Ростелекома". Сервис позволяет просматривать эфир в комфортном режиме, записывать передачи в архив, чтобы потом в удобное время ими насладиться».Телеканал «Губерния-33» доступен для просмотра всем абонентам Wink от «Ростелекома» во Владимирском регионе. Опция «Управление просмотром» позволяет посмотреть любые программы и фильмы за последние три дня: абоненты «Ростелекома» не пропустят интересную передачу из-за домашних хлопот или работы. Сервис позволяет перематывать и останавливать эфир, записывать передачи.Информацию обо всех возможностях Wink можно найти на официальном сайте компании, а также узнать по бесплатному номеру горячей линии 8-800-100-0-800.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *— крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».* * *Идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в Суздальском Кремле состоялся праздничный концерт, посвященный 25-летию Летней творческой школы Фонда. В 2018 году впервые прошел двухдневный фестиваль, ставший плодом многолетнего сотрудничества Фонда «Новые имена», Дениса Мацуева, Владимирского Губернаторского симфонического оркестра и его главного дирижера Артема Маркина.