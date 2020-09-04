Зимой нужно кататься на лыжах в Саянах, а летом — наблюдать за китами на Шантарских островах.

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу порекомендовал тем, кто путешествует по России, посещать Камчатку осенью, зимой ехать кататься на лыжах в Саяны, летом сплавляться по рекам или на Шантарских островах наблюдать за китами, а весной отправляться смотреть ледоход на Енисее или Лене."Осенью — на Камчатку. Невероятно красиво... Зимой — смотря какие пристрастия. У меня есть коллега — он большой любитель ходить по северу Таймыра зимой на снегоходах. Если люди хотят покататься на лыжах — в Саянах одна из самых протяжённых горнолыжных трасс рядом с плотиной", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".По его словам, также покататься на лыжах можно в национальном парке "Зигальга" и природном парке "Ергаки", где девять месяцев в году лежит снег и очень комфортный, не такой суровый климат, как чуть выше в горах."Летом надо сплавляться по рекам. Шикарное занятие. А можно на Шантарских островах за китами наблюдать. Весной — туда, где есть возможность поймать мощный ледоход, там, где жизнь просыпается... В это время надо ехать на Енисей, Лену. Там в это время солнце хорошее, испарина поднимается над водой, Ленские столбы в мареве. Очень красиво", - рассказал Шойгу.Он добавил, что в Европе такого не увидеть, поскольку весна там — "это лютики-подснежники"."А у нас есть места, где реки "взрываются" в один день, ледоход с брёвнами идёт, рёв такой стоит", - отметил президент РГО.