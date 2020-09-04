Юрия Васильевича всегда отличала необыкновенная энергия, жизнелюбие и обширный кругозор.

Союз журналистов Владимирской области с прискорбием сообщает, что на 90-м году жизни скончался ветеран владимирской журналистики, бывший главный редактор областной газеты "Призыв" Юрий Васильевич Корнилов.На работу в "Призыв" он пришел в 1955 году после окончания филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.Юрия Васильевича всегда отличаланеобыкновенная энергия, жизнелюбие и обширный кругозор"Хочется нам всегда поинтересней и повыразительней сделать макет каждой будущей газетной страницы, чтобы утром читателю было приятно взять наше общее редакционное детище в руки. И когда это нам удается, мы испытываем скромное профессиональное чувство радости и немножко — гордости" - писал Юрий Васильевич о своих журналистских и редакторских принципах работы.Кроме газетной журналистики, талант Юрия Васильевича проявился и в поэзии, его перу принадлежат несколько сборников стихов, он любил шахматы и знал все об их развитии во Владимире.Поле выхода на пенсию бывший главный редактор продолжал живо интересоваться делами газеты, общаться с родным коллективом и молодыми журналистами.Пожалуй, о любви Юрия Васильевич к жизни лучше всего говорят его поэтические строки:Прощание с Юрием Корниловым состоится 5 сентября в 12 часов в ритуальном зале по адресу: г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, 65а.