Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы об угрозе нового всплеска коронавируса COVID-19. Градоначальник пояснил, что всему виной – начало осени. Он отметил, что с окончанием ..

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы об угрозе нового всплеска коронавируса COVID-19. Градоначальник пояснил, что всему виной – начало осени.Он отметил, что с окончанием летнего периода в город начнут возвращаться дачники. Кроме того, с началом учебного года в Москву будут приезжать студенты и школьники: плотность людей станет выше и они начнут чаще пересекаться, что является фактором риска новых заражений. Собянин заявил, что в случае возникновения вспышек КОВИДа на предприятиях и в образовательных учреждениях они могут быть временно закрыты, а работники и учащиеся – переведены на "удалёнку", сообщает телеканал "".