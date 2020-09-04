Во Владимирской области вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, осужденному за фальсификацию доказательств по уголовному делу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, бывшая сотрудница органов полиции Ш работала дознавателем в органах внутренних дел. Когда оказалось, что в одном из уголовных дел недостаточно доказательств виновности лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, она не стала искать новые, а просто сделала фиктивные протоколы допросов свидетелей и другие документы.Пришлось фальсифицировать и документы, которые потребовались для судебного заседания по делу, чтобы подтвердить законность следственных действий, которые она совершила.После проверки прокуратуры, было возбуждено уголовное дело. Ш. Полностью признала свою вину.Ленинский районный суд признал Ш. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ - фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание.Ш. получила наказание - ограничение свободы сроком на 1 год и лишение права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с исполнением полномочий представителя власти сроком на 2 года.Из органов внутренних дел Ш. уволили за совершение порочащего поступка.