Женщине грозит до десяти лет колонии.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении наркосодержащих растений.Из материалов дела известно, что обвиняемая собрала в лесу наркотические растения, а потом поехала домой на такси. По пути автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, которые при осмотре транспортного средства обнаружили в багажнике пакет с 39 наркосодержащими растениями. Женщина пояснила, что растения собрала, чтобы в дальнейшем высушить и использовать для личного потребления.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.