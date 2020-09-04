В музее «Усадьба двух генералов» прошла интерактивная программа для взрослых и детей.

В гостях у старосветских помещиков. В последние дни лета в музее «Усадьба двух генералов», расположенном в селе Павловское Ковровского района, прошла интерактивная музейно-образовательная программа для взрослых и детей, приехавших из двух соседних областей – Ивановской и Нижегородской.История усадьбы связана с именами двух военных деятелей прошлых веков — Андрея Леванидова, участника штурма турецкой крепости «Измаил», и Василия Юкичева — участника наполеоновских войн и Отечественной войны 1812 года. А также с князьями Пожарскими — в XV веке село Павловское, в котором расположена усадьба, было одним из центров волости Пожар. Здесь родился и князь Дмитрий Пожарский, освободивший Москву от поляков в время Великой Смуты.В усадьбе открыта музейно-образовательная площадка «Крепость-острог князей Пожарских», посвященная истории этого места. Вам проведут экскурсию в башне, устроят фотосессию в средневековых военных костюмах и чаепитие на смотровой площадке.Фото: Историко-краеведческий музей Ковровского района.