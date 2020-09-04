Знания, полученные во время занятий в автогородке, помогут детям в будущем избежать аварийных ситуаций.

В Судогодском районе Владимирской области состоялось торжественное открытие нового детского автогородка. В мероприятии приняли участие представители УГИБДД УМВД России по Владимирской области, ОМВД России по Судогодскому району. Собравшихся юных участников дорожного движения пришли поздравить представители администрации и гости города.Сотрудники полиции, обращаясь к ребятам, отметили, что стационарная площадка оборудована в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми Госавтоинспекцией к организации уличного движения: дорожной разметкой, перекрестками, пешеходными переходами, дорожными знаками и светофорами.Занимаясь в автогодке, мальчишки и девчонки смогут больше узнать о так называемых «дорожных ловушках», поупражняться в безопасном пересечении проезжей части, выучить обозначения дорожных знаков. Такие знания в будущем помогут избежать аварийных ситуаций.Уже имеющиеся знания дорожной азбуки ребята с радостью продемонстрировали гостям. Помогли им в этом сотрудники ОГИБДД, которые приняли непосредственное участие в проведении первого занятия на площадке нового автогородка.