Особое внимание в ходе беседы было уделено необычной, но интересной для воспитанников теме об ответственности за совершение противоправных действий...

День знаний в кадетском классе ГБОУ школы №1384 имени Леманского А.А. по традиции начался с урока правового просвещения. Сотрудники ПУ ГУ МВД России по г. Москве поздравили воспитанников кадетского класса с началом учебного года, после чего в формате вопросно-ответной формы с использованием средств мультимедиа провели беседу, в ходе которой рассказали о важности соблюдения правил дорожного движения, напомнили о необходимости наличия светоотражающих элементов на предметах одежды.Особое внимание в ходе беседы было уделено необычной, но интересной для воспитанников теме об ответственности за совершение противоправных действий и некоторых особенностях уголовной и административной ответственности. В завершении встречи были обсуждены волнующие ребят вопросы, а также проведена викторина, благодаря которой воспитанники закрепили полученные знания.